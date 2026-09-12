Kylie Minogue - Kylie Christmas (5054197132834) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Kylie Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695918
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197132834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Kylie Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its The Most Wonderful Time Of The Year, Frank Sinatra), Winter Wonderland, Christmas Wrapping (with Iggy Pop), Only You (with James Corden) Warm This Winter, Every Days Like Christmas, Let It Snow, White December, 2000 Miles, Santa Baby, Christmas Isnt Christmas Til You Get Here, Have Yourself A Merry Little Christmas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kylie Minogue - Kylie Christmas (5054197132834) виниловая пластинка
Kylie Christmas — тринадцатый студийный и первый рождественский альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 13 ноября 2015 года на лейбле Parlophone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитAleksander Debicz & Lukasz Kuropaczewski - Adela (0190295061340)...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитFatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитSo Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) винил...
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитМашина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) винил...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитДашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197132834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Kylie Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Its The Most Wonderful Time Of The Year, Frank Sinatra), Winter Wonderland, Christmas Wrapping (with Iggy Pop), Only You (with James Corden) Warm This Winter, Every Days Like Christmas, Let It Snow, White December, 2000 Miles, Santa Baby, Christmas Isnt Christmas Til You Get Here, Have Yourself A Merry Little Christmas
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Kylie Christmas — тринадцатый студийный и первый рождественский альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 13 ноября 2015 года на лейбле Parlophone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kylie Minogue - Kylie Christmas (5054197132834) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kylie Minogue - Kylie Christmas (5054197132834) виниловая пластинка