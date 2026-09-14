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Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734645
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues Flamenco Sketches
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка

«Kind of Blue» — студийный альбом американского джазового музыканта Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный в 1959 году. Для записи этого альбома Дэвис руководил секстетом, в состав которого входили саксофонисты Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли, пианист Билл Эванс, басист Пол Чемберс и барабанщик Джимми Кобб, а на композиции «Freddie Freeloader» Эванса заменил новый пианист группы Уинтон Келли. Альбом был записан в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке в две сессии 2 марта и 22 апреля 1959 года. Многие критики считают этот альбом шедевром Дэвиса, величайшим джазовым альбомом всех времен и одним из величайших альбомов всех времен.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Kind of Blue» — студийный альбом американского джазового музыканта Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный в 1959 году. Для записи этого альбома Дэвис руководил секстетом, в состав которого входили саксофонисты Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли, пианист Билл Эванс, басист Пол Чемберс и барабанщик Джимми Кобб, а на композиции «Freddie Freeloader» Эванса заменил новый пианист группы Уинтон Келли. Альбом был записан в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке в две сессии 2 марта и 22 апреля 1959 года. Многие критики считают этот альбом шедевром Дэвиса, величайшим джазовым альбомом всех времен и одним из величайших альбомов всех времен.


Теги товара: Limited Edition
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