Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка
«Kind of Blue» — студийный альбом американского джазового музыканта Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный в 1959 году. Для записи этого альбома Дэвис руководил секстетом, в состав которого входили саксофонисты Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли, пианист Билл Эванс, басист Пол Чемберс и барабанщик Джимми Кобб, а на композиции «Freddie Freeloader» Эванса заменил новый пианист группы Уинтон Келли. Альбом был записан в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке в две сессии 2 марта и 22 апреля 1959 года. Многие критики считают этот альбом шедевром Дэвиса, величайшим джазовым альбомом всех времен и одним из величайших альбомов всех времен.
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Теги товара: Limited Edition
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