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Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка

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Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718055
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Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue, Jet Song, Something's Coming, Dance At The Gym, Maria, America, Tonight, Gee, Officer Krupke!, I Feel Pretty, One Hand, One Heart, Quintet, The Rumble, Cool, A Boy Like That/I Have A Love, Somewhere
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка

Леонард Бернстайн — автор американского мюзикла «Вестсайдская история» (англ. West Side Story) 1957 года. Это адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Отзывы о товаре Leonard Bernstein - West Side Story (8436563186516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue, Jet Song, Something's Coming, Dance At The Gym, Maria, America, Tonight, Gee, Officer Krupke!, I Feel Pretty, One Hand, One Heart, Quintet, The Rumble, Cool, A Boy Like That/I Have A Love, Somewhere
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Леонард Бернстайн — автор американского мюзикла «Вестсайдская история» (англ. West Side Story) 1957 года. Это адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
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