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Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка

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Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 4
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 5
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 6
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 7
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 8
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 9
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 10
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 11
Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 4
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 5
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 6
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 7
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 8
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 9
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 10
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 11
  • Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695911
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Battalions Of Steel, Live To Rock, Demon Sweeney Todd, The Letter, Valley Of The Kings Slow Lane Blues, Crime Of Passion, Premonition In D Minor, Voice, Protect Yourselves, Hellcat, Come Rock Of Ages (The Circle Is Complete), Coming Home (Bottleneck Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Battalions Of Steel, Live To Rock, Demon Sweeney Todd, The Letter, Valley Of The Kings Slow Lane Blues, Crime Of Passion, Premonition In D Minor, Voice, Protect Yourselves, Hellcat, Come Rock Of Ages (The Circle Is Complete), Coming Home (Bottleneck Version)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Saxon - Into The Labyrinth (Gold) (8719262031876) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Battalions Of Steel, Live To Rock, Demon Sweeney Todd, The Letter, Valley Of The Kings Slow Lane Blues, Crime Of Passion, Premonition In D Minor, Voice, Protect Yourselves, Hellcat, Come Rock Of Ages (The Circle Is Complete), Coming Home (Bottleneck Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Battalions Of Steel, Live To Rock, Demon Sweeney Todd, The Letter, Valley Of The Kings Slow Lane Blues, Crime Of Passion, Premonition In D Minor, Voice, Protect Yourselves, Hellcat, Come Rock Of Ages (The Circle Is Complete), Coming Home (Bottleneck Version)


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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