Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695827
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732253484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Right Thing, Infidelity, Suffer, I Wont Feel Bad, Evry Time We Say Goodbye Let Me Have It All, Love Fire, Move On Out, Shine, Maybe Someday.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка
Men and Women — второй альбом британской поп- и соул-группы Simply Red, выпущенный в 1987 году. Первый сингл «The Right Thing » достиг 11-го места в британском чарте синглов. Из-за откровенно сексуального характера песня была запрещена в Сингапуре, однако принесла успех в Америке и Великобритании. Песни с этого альбома проникнуты стилем соула и фанка. Men and Women cпродюсировал Алекс Сэдкин, который, помимо прочего, был специалистом по рэгги и сотрудничал, например, с Бобом Марли.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732253484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Right Thing, Infidelity, Suffer, I Wont Feel Bad, Evry Time We Say Goodbye Let Me Have It All, Love Fire, Move On Out, Shine, Maybe Someday.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Men and Women — второй альбом британской поп- и соул-группы Simply Red, выпущенный в 1987 году. Первый сингл «The Right Thing » достиг 11-го места в британском чарте синглов. Из-за откровенно сексуального характера песня была запрещена в Сингапуре, однако принесла успех в Америке и Великобритании. Песни с этого альбома проникнуты стилем соула и фанка. Men and Women cпродюсировал Алекс Сэдкин, который, помимо прочего, был специалистом по рэгги и сотрудничал, например, с Бобом Марли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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