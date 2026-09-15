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Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 7
Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Lets Stick Together
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 7
  • Bryan Ferry - Let&#039;s Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Records Ltd.
Barcode
[0602577227455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Lets Stick Together
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let’s Stick Together, Casanova, Sea Breezes, Shame, Shame, Shame, 2HB The Price Of Love, Chance Meeting, It’s Only Love, You Go To My Head, Re-Make/Re-Model, Heart On My Sleeve
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Let’s Stick Together, Casanova, Sea Breezes, Shame, Shame, Shame, 2HB The Price Of Love, Chance Meeting, It’s Only Love, You Go To My Head, Re-Make/Re-Model, Heart On My Sleeve

Отзывы о товаре Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Records Ltd.
Barcode
[0602577227455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Lets Stick Together
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let’s Stick Together, Casanova, Sea Breezes, Shame, Shame, Shame, 2HB The Price Of Love, Chance Meeting, It’s Only Love, You Go To My Head, Re-Make/Re-Model, Heart On My Sleeve
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Let’s Stick Together, Casanova, Sea Breezes, Shame, Shame, Shame, 2HB The Price Of Love, Chance Meeting, It’s Only Love, You Go To My Head, Re-Make/Re-Model, Heart On My Sleeve
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bryan Ferry - Let's Stick Together (0602577227455) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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