Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - это коллекционное издание от восхитительного артиста Seasick Steve, которое погружает слушателя в мир подлинного блюза и гитарных риффов. Этот двухпластиночный альбом в золотом цвете является настоящим сокровищем для поклонников Seasick Steve. Он представляет собой совершенную смесь зажигательного рока, пленяющих мелодий и чувственных текстов, которые окутывают атмосферой глубокого эмоционального погружения. Sonic Soul Surfer пронизан мощными гитарными соло, энергичными ритмами и неповторимым голосом Seasick Steve. Каждая песня на этом альбоме - это уникальная история, рассказанная через инструментальные виртуозные выступления и страстное исполнение. Купить виниловую пластинку Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - значит приобрести не только музыкальный шедевр, но и кусочек истории виниловой жизни. Отправьтесь в захватывающее путешествие в мир блюза и насладитесь атмосферой музыки на аналоговом носителе - виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитFleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка