Laid Back - Forevergreen (4251804182683) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Laid Back
Альбом (сингл)
Forevergreen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695716
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Характеристики
Бренд
Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brother
Barcode
[4251804182683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Laid Back
Альбом (сингл)
Forevergreen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All You Need Is Love, Gloria, Cottage in Negril, Whiter Shade of Pale, Third Stone from the Sun, Expecting to Fly, House of the Rising Sun, Satie, My Generation, Theme from a Summer Place, Som Et Strejf Af En Dr?be, Vivaldi
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Laid Back - Forevergreen (4251804182683) виниловая пластинка
Образованный в 1979 году и добившийся международного прорыва в 80-х с хитами "Sunshine Reggae" и "White Horse", дуэт Laid Back все еще веселится в своей студии в Вестербро, Копенгаген. К своему 45-летию легендарный дуэт возвращается с потрясающим, просто неотразимым альбомом, отражающим 45 лет музыкальной истории. С любимыми песнями Laid Back всех времен в кавер-версии Laid Back!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brother
Barcode
[4251804182683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Laid Back
Альбом (сингл)
Forevergreen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All You Need Is Love, Gloria, Cottage in Negril, Whiter Shade of Pale, Third Stone from the Sun, Expecting to Fly, House of the Rising Sun, Satie, My Generation, Theme from a Summer Place, Som Et Strejf Af En Dr?be, Vivaldi
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Образованный в 1979 году и добившийся международного прорыва в 80-х с хитами "Sunshine Reggae" и "White Horse", дуэт Laid Back все еще веселится в своей студии в Вестербро, Копенгаген. К своему 45-летию легендарный дуэт возвращается с потрясающим, просто неотразимым альбомом, отражающим 45 лет музыкальной истории. С любимыми песнями Laid Back всех времен в кавер-версии Laid Back!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Laid Back - Forevergreen (4251804182683) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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