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Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200

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Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 1
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 2
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 3
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 4
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 5
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 6
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 7
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 8
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 9
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 10
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 11
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 12
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 13
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 14
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 15
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 16
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 17
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 18
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
99.8
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 1
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 2
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 3
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 4
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 5
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 6
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 7
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 8
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 9
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 10
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 11
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 12
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 13
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 14
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 15
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 16
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 17
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 18
  • Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200
5 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
27
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Подсветка
есть
Ширина, см
18
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х17
Вес, кг.
6

Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200

Универсальный фрезер ЗУБР ФМР-1200 – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу). Электронная регулировка частоты вращения позволяет выбрать оптимальные настройки под любую задачу. Удлиненная рукоятка – для большей маневренности и возможности работы одной рукой. Яркая подсветка места фрезерования способствует удобству в работе. Быстрая замена щеток облегчает и ускоряет обслуживание.



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Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
27
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Уровень шума
99.8
Подсветка
есть
Ширина, см
18
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный фрезер ЗУБР ФМР-1200 – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу). Электронная регулировка частоты вращения позволяет выбрать оптимальные настройки под любую задачу. Удлиненная рукоятка – для большей маневренности и возможности работы одной рукой. Яркая подсветка места фрезерования способствует удобству в работе. Быстрая замена щеток облегчает и ускоряет обслуживание.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер универсальный ЗУБР ФМР-1200 - по цене 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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