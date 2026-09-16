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Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)

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Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 1
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 2
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 3
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 4
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 5
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 6
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 7
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 8
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 9
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 10
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 11
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 12
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 13
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 14
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 15
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 16
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 17
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 18
Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 19
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Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
950
В кейсе
да
Глубина фрезирования
18
Максимальная скорость вращения, об/мин
12000
Уровень шума
99.8
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 1
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 2
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  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 6
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 7
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 8
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 9
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 10
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 11
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 12
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 13
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 14
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 15
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 16
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 17
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 18
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 19
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 20
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 21
  • Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)
6 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
46
Мощность, Вт
950
В кейсе
да
Глубина фрезирования
18
Минимальная скорость вращения, об/мин
12000
Максимальная скорость вращения, об/мин
12000
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
25
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х25х21
Вес, кг.
5.2

Описание товара Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)

Фрезер ламельный позволяет точно выполнять пропилы под ламельные соединения. Настройка высоты и глубины ламели, а также угла наклона диска. Четкая работа благодаря легкому скольжению по направляющим. Достаточная мощность для быстрого выполнения ламельных пазов. Литая алюминиевая поворотная линейка обеспечивает большую точность выпиливания. Возможность точной настройки и использования фиксированных значений глубины обработки в пределах от 0 до 18 миллиметров. Выпиливание под углом с фиксированными положениями в 45 и 90 градусов. Удобная дополнительная рукоятка фрезера для надежной фиксации и повышенной точности. Прецезионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки в пределах 40 мм. Функция блокировки шпинделя способствует удобной и быстрой замене расходного инструмента. Мешок для сбора пыли в комплекте. Удобный кейс для хранения и переноски.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
46
Мощность, Вт
950
В кейсе
да
Глубина фрезирования
18
Минимальная скорость вращения, об/мин
12000
Максимальная скорость вращения, об/мин
12000
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
25
Высота, см
21
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезер ламельный позволяет точно выполнять пропилы под ламельные соединения. Настройка высоты и глубины ламели, а также угла наклона диска. Четкая работа благодаря легкому скольжению по направляющим. Достаточная мощность для быстрого выполнения ламельных пазов. Литая алюминиевая поворотная линейка обеспечивает большую точность выпиливания. Возможность точной настройки и использования фиксированных значений глубины обработки в пределах от 0 до 18 миллиметров. Выпиливание под углом с фиксированными положениями в 45 и 90 градусов. Удобная дополнительная рукоятка фрезера для надежной фиксации и повышенной точности. Прецезионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки в пределах 40 мм. Функция блокировки шпинделя способствует удобной и быстрой замене расходного инструмента. Мешок для сбора пыли в комплекте. Удобный кейс для хранения и переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К) - стоимость товара 6490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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