Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Уровень шума
99.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
В наличии
Код товара: 708459
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
24.3
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
14.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х15
Вес, кг.
2.68
Описание товара Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)
Фрезер кромочный 750 вт ЗУБР Профессионал ФПК-750 применяется для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла (при установке соответствующих фрез). Фрезер кромочный ЗУБР – компактное изделие для удобства обработки кромок. Достаточная мощность, два размера цанг для использования разных типов фрез. Электронные системы позволяют использовать изделие с полной отдачей и быть уверенным в своей безопасности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
24.3
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
14.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Фрезер кромочный 750 вт ЗУБР Профессионал ФПК-750 применяется для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла (при установке соответствующих фрез). Фрезер кромочный ЗУБР – компактное изделие для удобства обработки кромок. Достаточная мощность, два размера цанг для использования разных типов фрез. Электронные системы позволяют использовать изделие с полной отдачей и быть уверенным в своей безопасности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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