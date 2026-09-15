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Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200)

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Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 1
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 2
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 3
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 4
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 5
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 6
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 7
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 8
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 9
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 10
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 11
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 12
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 13
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 14
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 15
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 16
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 17
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 18
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 19
Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
99.8
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 1
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 2
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 3
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 4
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 5
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 6
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 7
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 8
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 9
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 10
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 11
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 12
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 13
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 14
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 15
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 16
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 17
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 18
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 19
  • Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695496
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
27
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Подсветка
есть
Ширина, см
18
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х17
Вес, кг.
4.81

Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200)

Универсальный фрезер ЗУБР Профессионал ФПР-1200 предназначен для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) различными типами фрез заготовок из дерева, древесно-стружечных плит и пластмасс, а при установке соответствующего сменного инструмента – металла. Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает выбор оптимальных условий под любые задачи. Два размера цанг позволяют использовать широкий спектр расходного инструмента. Для большей маневренности и возможности работы одной рукой предусмотрена удлиненная рукоятка. Яркая LED подсветка создает удобство при работе.



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Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР Профессионал (ФПР-1200)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
27
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Уровень шума
99.8
Подсветка
есть
Ширина, см
18
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный фрезер ЗУБР Профессионал ФПР-1200 предназначен для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) различными типами фрез заготовок из дерева, древесно-стружечных плит и пластмасс, а при установке соответствующего сменного инструмента – металла. Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает выбор оптимальных условий под любые задачи. Два размера цанг позволяют использовать широкий спектр расходного инструмента. Для большей маневренности и возможности работы одной рукой предусмотрена удлиненная рукоятка. Яркая LED подсветка создает удобство при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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