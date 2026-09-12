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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B

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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 1
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 2
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 3
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 4
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 5
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 6
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 7
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 1
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 2
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 3
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 4
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 5
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 6
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 7
  • Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695501
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Характеристики

Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х34
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B

Всего 5 минут. Мощность 1800W и большой нагревательный элемент обеспечивают быстрый нагрев! Всего 5 минут и вы сможете добавить горячую воду в ваш напиток. Отличная шумоизоляция не разбудит вашу семью. Защита от контакта воды с электрическими элементами В “сердце” чайника используется 3 типа защиты, обеспечивающие вас спокойствием во время использования: Автоматическое выключение в случае высокой температуры или отсутствия воды, отделённый дизайн электрического ядра и защищённый от воды провод.

Отзывы о товаре Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Green V-MK171B




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Характеристики
Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Всего 5 минут. Мощность 1800W и большой нагревательный элемент обеспечивают быстрый нагрев! Всего 5 минут и вы сможете добавить горячую воду в ваш напиток. Отличная шумоизоляция не разбудит вашу семью. Защита от контакта воды с электрическими элементами В “сердце” чайника используется 3 типа защиты, обеспечивающие вас спокойствием во время использования: Автоматическое выключение в случае высокой температуры или отсутствия воды, отделённый дизайн электрического ядра и защищённый от воды провод.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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