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Savage - Greatest Hits & Remixes Vol. 2 (0194111007642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savage - Greatest Hits & Remixes Vol. 2 (0194111007642) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 1
Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 2
Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 3
Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 1
  • Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 2
  • Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 3
  • Виниловая пластинка Savage - Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 (0194111007642) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695167
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savage - Greatest Hits & Remixes Vol. 2 (0194111007642) виниловая пластинка

Greatest Hits &amp;amp; Remixes Vol. 2 - Extended Versions - вторая часть сборника лучших хитов и ремиксов проекта Savage. В издании представлены расширенные версии известных хитов группы. Релиз представлен на черном виниле. Роберто Дзанетти - итальянский певец, композитор и автор текстов. Как музыкант более известен под псевдонимом Savage, как продюсер - Robyx. Характерный представитель итало-диско 1980-х годов. Первый успех пришёл к нему в составе группы Santarosa с песней Souvenir, который в 1978 году был продан в Италии в количестве более 200 000 экземпляров. В 1980 году он совместно с Адельмо Форначари основывает группу Taxi, которая становится победителем песенного фестиваля в Кастрокаро в 1981 году. Группа выпускает сингл To Miami, занявший первые строчки в итальянских чартах. Первый опыт в качестве продюсера связан с работой над песней группы Taxi под названием Stargo. С 1983 года он вплотную работает над собственным проектом Savage, позаимствовав имя у героя комиксов. В 1990-е годы Дзанетти под псевдонимом Robyx занимается продюсированием таких евродэнс-исполнителей Ice MC, Corona, Double You и Alexia.

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Greatest Hits &amp;amp; Remixes Vol. 2 - Extended Versions - вторая часть сборника лучших хитов и ремиксов проекта Savage. В издании представлены расширенные версии известных хитов группы. Релиз представлен на черном виниле. Роберто Дзанетти - итальянский певец, композитор и автор текстов. Как музыкант более известен под псевдонимом Savage, как продюсер - Robyx. Характерный представитель итало-диско 1980-х годов. Первый успех пришёл к нему в составе группы Santarosa с песней Souvenir, который в 1978 году был продан в Италии в количестве более 200 000 экземпляров. В 1980 году он совместно с Адельмо Форначари основывает группу Taxi, которая становится победителем песенного фестиваля в Кастрокаро в 1981 году. Группа выпускает сингл To Miami, занявший первые строчки в итальянских чартах. Первый опыт в качестве продюсера связан с работой над песней группы Taxi под названием Stargo. С 1983 года он вплотную работает над собственным проектом Savage, позаимствовав имя у героя комиксов. В 1990-е годы Дзанетти под псевдонимом Robyx занимается продюсированием таких евродэнс-исполнителей Ice MC, Corona, Double You и Alexia.
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