Savage - Greatest Hits & Remixes Vol. 2 (0194111007642) виниловая пластинка
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Описание товара Savage - Greatest Hits & Remixes Vol. 2 (0194111007642) виниловая пластинка
Greatest Hits &amp; Remixes Vol. 2 - Extended Versions - вторая часть сборника лучших хитов и ремиксов проекта Savage. В издании представлены расширенные версии известных хитов группы. Релиз представлен на черном виниле. Роберто Дзанетти - итальянский певец, композитор и автор текстов. Как музыкант более известен под псевдонимом Savage, как продюсер - Robyx. Характерный представитель итало-диско 1980-х годов. Первый успех пришёл к нему в составе группы Santarosa с песней Souvenir, который в 1978 году был продан в Италии в количестве более 200 000 экземпляров. В 1980 году он совместно с Адельмо Форначари основывает группу Taxi, которая становится победителем песенного фестиваля в Кастрокаро в 1981 году. Группа выпускает сингл To Miami, занявший первые строчки в итальянских чартах. Первый опыт в качестве продюсера связан с работой над песней группы Taxi под названием Stargo. С 1983 года он вплотную работает над собственным проектом Savage, позаимствовав имя у героя комиксов. В 1990-е годы Дзанетти под псевдонимом Robyx занимается продюсированием таких евродэнс-исполнителей Ice MC, Corona, Double You и Alexia.
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