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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм

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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 5
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 6
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 7
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 8
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 9
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 10
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 11
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 12
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 13
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 14
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 15
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 16
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 17
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 18
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 19
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 20
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 21
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 22
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 23
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 24
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
5150 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 5
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 6
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 7
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 8
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 9
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 10
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 11
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 12
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 13
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 14
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 15
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 16
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 17
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 18
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 19
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 20
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 21
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 22
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 23
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 24
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695059
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5150 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х21
Вес, кг.
3.7

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм

Легкая и компактная дисковая пила, не зависящая от наличия электросети. Мощный и износостойкий двигатель с высокой частотой вращения обеспечивает быстрый и чистый распил. Прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава. Электронная регулировка скорости при помощи триггера. Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой. Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя и металлический кожух



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS391N (ручная) D диска.:165мм




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5150 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и компактная дисковая пила, не зависящая от наличия электросети. Мощный и износостойкий двигатель с высокой частотой вращения обеспечивает быстрый и чистый распил. Прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава. Электронная регулировка скорости при помощи триггера. Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой. Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя и металлический кожух


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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