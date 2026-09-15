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Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)

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Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Frame Color Code
C04
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
GUN
Цвет оправы
GRADIENT BLUE
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)

CALANDO Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Frame Color Code
C04
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
GUN
Цвет оправы
GRADIENT BLUE
Страна производитель
Италия
Описание
CALANDO Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Calando AK17014 C4 Gun/Blue (2000000021959) - данный товар вы можете купить по цене 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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