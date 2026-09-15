Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312
3 320 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312

Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин и женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин и женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCDO-2000000026312 - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...