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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9

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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9
3 440 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер линз
61 мм
Размер заушника
135 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED
Цвет оправы
MATTE BLUE BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9

Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер линз
61 мм
Размер заушника
135 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED
Цвет оправы
MATTE BLUE BLACK
Страна производитель
Китай
Описание
Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-205731DOF61M9 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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