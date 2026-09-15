Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 694993
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ)

Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...