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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070

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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-69%
4 730 руб.  15 190 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070
4 730 руб. -69%
15 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
сатин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070




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Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
сатин
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMETALCNS-2C104S5220070 - данный товар вы можете купить по цене 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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