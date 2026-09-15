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Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX)

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Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693956
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX)
8 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
130 мм
Размер моста
10 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX)




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Характеристики
Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
130 мм
Размер моста
10 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Fila SFI515 MAT White (2SFI515675WWX) - этот товар вы можете купить по цене 8790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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