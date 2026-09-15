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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ)

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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ)
5 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MU1
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
ROSE GOLD MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
FUCHSIA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ)

Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MU1
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
ROSE GOLD MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
FUCHSIA
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894MU199JQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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