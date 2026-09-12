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Электробритва Philips S5466/17 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S5466/17

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Электробритва Philips S5466/17 - фото 1
Электробритва Philips S5466/17 - фото 2
Электробритва Philips S5466/17 - фото 3
Электробритва Philips S5466/17 - фото 4
Электробритва Philips S5466/17 - фото 5
Электробритва Philips S5466/17 - фото 6
Электробритва Philips S5466/17 - фото 7
Электробритва Philips S5466/17 - фото 8
Электробритва Philips S5466/17 - фото 9
Электробритва Philips S5466/17 - фото 10
Электробритва Philips S5466/17 - фото 11
Электробритва Philips S5466/17 - фото 12
Электробритва Philips S5466/17 - фото 13
Электробритва Philips S5466/17 - фото 14
Электробритва Philips S5466/17 - фото 15
Электробритва Philips S5466/17 - фото 16
Электробритва Philips S5466/17 - фото 17
Электробритва Philips S5466/17 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 1
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 2
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 3
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 4
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 5
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 6
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 7
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 8
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 9
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 10
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 11
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 12
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 13
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 14
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 15
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 16
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 17
  • Электробритва Philips S5466/17 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692817
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
600

Описание товара Электробритва Philips S5466/17

Электробритва Philips S5466/17 обеспечивает комфортное бритье – сухое и влажное. Подвижные головки с самозатачивающимися лезвиями ComfortTech движутся в 5 направлениях, полностью повторяют контуры лица и срезают волоски у самого основания. Круглые края на бритвенном блоке защищают кожу от повреждения и раздражения. Электробритва Philips S5466/17 обладает водонепроницаемой конструкцией. Аккумулятор позволяет работать до 45 минут в автономном режиме. В комплекте с электробритвой поставляются насадка-триммер SmartClick и чехол.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S5466/17




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips S5466/17 обеспечивает комфортное бритье – сухое и влажное. Подвижные головки с самозатачивающимися лезвиями ComfortTech движутся в 5 направлениях, полностью повторяют контуры лица и срезают волоски у самого основания. Круглые края на бритвенном блоке защищают кожу от повреждения и раздражения. Электробритва Philips S5466/17 обладает водонепроницаемой конструкцией. Аккумулятор позволяет работать до 45 минут в автономном режиме. В комплекте с электробритвой поставляются насадка-триммер SmartClick и чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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