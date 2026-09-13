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Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare

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Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 1
Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 2
Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 1
  • Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 2
  • Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716858
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
включения, заряда аккумулятора, необходимости очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
электробритва, зарядный кабель, сменный картридж для станции, станция для очистки и зарядки, чехол с функцией зарядки, щетка для очистки, документация, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х21х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare

Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
включения, заряда аккумулятора, необходимости очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
электробритва, зарядный кабель, сменный картридж для станции, станция для очистки и зарядки, чехол с функцией зарядки, щетка для очистки, документация, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
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Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Описание
Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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