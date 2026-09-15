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The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка

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The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 1
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 2
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 3
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 4
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 5
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 6
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 7
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 8
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 7
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 8
  • The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295652449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl), Sally MacLennane, Dirty Old Town, The Irish Rover (feat. The Dubliners), A Pair of Brown Eyes, Streams Of Whiskey (2013 Mix), A Rainy Night in Soho, Fiesta, Rain Street, Misty Morning, Albert Bridge (2013 Mix), White City (2013 Mix), Thousands Are Sailing, The Broad Majestic Shannon, The Body of An American
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl), Sally MacLennane, Dirty Old Town, The Irish Rover (feat. The Dubliners), A Pair of Brown Eyes, Streams Of Whiskey (2013 Mix), A Rainy Night in Soho, Fiesta, Rain Street, Misty Morning, Albert Bridge (2013 Mix), White City (2013 Mix), Thousands Are Sailing, The Broad Majestic Shannon, The Body of An American



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295652449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl), Sally MacLennane, Dirty Old Town, The Irish Rover (feat. The Dubliners), A Pair of Brown Eyes, Streams Of Whiskey (2013 Mix), A Rainy Night in Soho, Fiesta, Rain Street, Misty Morning, Albert Bridge (2013 Mix), White City (2013 Mix), Thousands Are Sailing, The Broad Majestic Shannon, The Body of An American
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl), Sally MacLennane, Dirty Old Town, The Irish Rover (feat. The Dubliners), A Pair of Brown Eyes, Streams Of Whiskey (2013 Mix), A Rainy Night in Soho, Fiesta, Rain Street, Misty Morning, Albert Bridge (2013 Mix), White City (2013 Mix), Thousands Are Sailing, The Broad Majestic Shannon, The Body of An American


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pogues - The Best Of (coloured) (0190295652449) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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