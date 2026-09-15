Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 692651
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Frampton / Frampton (1LP) — это культовое издание, запечатлевшее выдающиеся моменты творчества знаменитого гитариста и вокалиста. Этот альбом стал настоящим хитом своего времени и продолжает вдохновлять новое поколение слушателей. Его неповторимое звучание и мастерство исполнения делают эту пластинку важным элементом любой музыкальной коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в истории рок-музыки!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитSonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (088807...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитRichard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) винилова...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитGang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитDavid Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитWhitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитType O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитCurtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBrandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Frampton / Frampton (1LP) — это культовое издание, запечатлевшее выдающиеся моменты творчества знаменитого гитариста и вокалиста. Этот альбом стал настоящим хитом своего времени и продолжает вдохновлять новое поколение слушателей. Его неповторимое звучание и мастерство исполнения делают эту пластинку важным элементом любой музыкальной коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в истории рок-музыки!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка