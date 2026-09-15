Steve Hackett - Momentum (0198028029018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 692640
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Загружаем...
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028029018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cavalcanti, The Sleeping Sea, Portrait of a Brazilian Lady, When the Bell Breaks, A Bed, a Chair and a Guitar, Concert for Munich, Last Rites of Innocence, Troubled Spirit, Variation on a Theme by Chopin, Pierrot, Momentum, Bouree, Open Window, The Vigil
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - Momentum (0198028029018) виниловая пластинка
Переиздание Momentum — девятого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1988 году. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Это второй альбом Хэкетта, состоящий в основном из классических гитарных пьес. Младший брат Хэкетта, Джон, играет на альбоме на флейте. Обложку разработал художник Ким Пур.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028029018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cavalcanti, The Sleeping Sea, Portrait of a Brazilian Lady, When the Bell Breaks, A Bed, a Chair and a Guitar, Concert for Munich, Last Rites of Innocence, Troubled Spirit, Variation on a Theme by Chopin, Pierrot, Momentum, Bouree, Open Window, The Vigil
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание Momentum — девятого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1988 году. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Это второй альбом Хэкетта, состоящий в основном из классических гитарных пьес. Младший брат Хэкетта, Джон, играет на альбоме на флейте. Обложку разработал художник Ким Пур.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Steve Hackett - Momentum (0198028029018) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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