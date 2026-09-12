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The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка

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The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692534
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Характеристики

Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка

Выпущенный как Introducing. The Beatles 10 января 1964 года компанией Vee-Jay Records, альбом был продан тиражом более миллиона копий в США. После того, как Capitol Records приобрела права, новый лейбл выпустил альбом под названием The Early Beatles с 11 песнями. В отличие от британского альбома Please Please Me, который содержал 14 треков, три песни I Saw Her Standing There, Misery и Theres a Place отсутствовали. Издание на виниле 180 г, моно.. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера

Отзывы о товаре The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Выпущенный как Introducing. The Beatles 10 января 1964 года компанией Vee-Jay Records, альбом был продан тиражом более миллиона копий в США. После того, как Capitol Records приобрела права, новый лейбл выпустил альбом под названием The Early Beatles с 11 песнями. В отличие от британского альбома Please Please Me, который содержал 14 треков, три песни I Saw Her Standing There, Misery и Theres a Place отсутствовали. Издание на виниле 180 г, моно.. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера
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Отзывы


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