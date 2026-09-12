The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - The Early Beatles (0602468019862) виниловая пластинка
Выпущенный как Introducing. The Beatles 10 января 1964 года компанией Vee-Jay Records, альбом был продан тиражом более миллиона копий в США. После того, как Capitol Records приобрела права, новый лейбл выпустил альбом под названием The Early Beatles с 11 песнями. В отличие от британского альбома Please Please Me, который содержал 14 треков, три песни I Saw Her Standing There, Misery и Theres a Place отсутствовали. Издание на виниле 180 г, моно.. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера
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