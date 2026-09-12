The Beatles - Second Album (0602468019756) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - Second Album (0602468019756) виниловая пластинка
The Beatles Second Album — третий альбом Beatles, выпущенный в США. Он содержит 11 песен, поскольку Capitol Records начали выпускать только одиннадцать песен на своих сборниках Beatles вместо двенадцати, чтобы сэкономить на роялти. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит оставшиеся пять песен с британского альбома With the Beatles, две песни с EP Long Tall Sally (Long Tall Sally и I Call Your Name), сингл She Loves You / Ill Get You и два сингла B-side: Thank You Girl и You Cant Do That. Альбом достиг первого места в чартах альбомов в США и оставался там в течение 5 недель. Было продано более 2 миллионов копий в США. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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