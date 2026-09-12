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Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка

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Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692497
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974511460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green O
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green Onions, John Lee Hooker - Boom Boom, Louis Armstrong - St. James Infirmary (Gambler’s Blues), Fenton Robinson - You Don’t Know What Love Is, Ray Charles - Georgia On My Mind, Lightnin’ Hopkins - Mojo Hand, Bobby Bland - I’ll Take Care Of You, Muddy Waters - Mannish Boy

Отзывы о товаре Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974511460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green O
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green Onions, John Lee Hooker - Boom Boom, Louis Armstrong - St. James Infirmary (Gambler’s Blues), Fenton Robinson - You Don’t Know What Love Is, Ray Charles - Georgia On My Mind, Lightnin’ Hopkins - Mojo Hand, Bobby Bland - I’ll Take Care Of You, Muddy Waters - Mannish Boy
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