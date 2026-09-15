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Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка

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Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 1
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 2
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 3
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 4
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 5
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Needtobreathe
Альбом (сингл)
The Outsiders
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 1
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 2
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 3
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 4
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 5
  • Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075114225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Needtobreathe
Альбом (сингл)
The Outsiders
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Outsiders, Valley of Tomorrow, Through Smoke, Down, What Youve Done to Me, Hurricane, These Hard Times, Stones Under Rushing Water, Prisoner, Wont Turn Back, Girl Named Tennessee, Something Beautiful, Garden, Let Us Love
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка

NEEDTOBREATHE - The Outsiders. Возвращение отмеченного наградами релиза 2009 года!. Издание на цветном виниле.. С 1999 года номинированная на Грэмми христианская рок-группа NEEDTOBREATHE тихо появилась как динамичная сила в музыке, от независимого выпуска своего первого альбома в 2001 году до игры на аренах и получения номинаций на несколько премий Dove Awards, Грэмми и Billboard Music Awards. После выпуска двух успешных альбомов Daylight и The Heat на Atlantic Records группа выпустила свой третий альбом The Outsiders в 2009 году. Пластинка быстро сделала их полулярными, достигнув 20-го места в Billboard 200 и 2-го места в чартах Hot Christian Albums. Первый сингл «Lay ’Em Down» достиг 4-го места в чарте Hot Christian Songs, а другие треки попали в чарты Triple A («Something Beautiful» № 12) и Alternative («Hurricane» № 29). The Outsiders выиграли премию Dove Award в номинации «Рок/современный альбом года», а «Lay ’Em Down» получила награду как «Рок/современная записанная песня года». Два года спустя группа отправилась в турне в качестве разогревающей группы в рамках мирового турне Тейлор Свифт Speak Now, а также выступала вместе с такими артистами, как Тим Макгроу и Train. С момента выпуска этого знакового альбома NEEDTOBREATHE достигли размеров арен, выступая хедлайнерами на таких знаковых площадках, как Bridgestone Arena в Нэшвилле, штат Теннесси, и на четырех аншлаговых концертах в Red Rocks Amphitheaters в Моррисоне, штат Колорадо. Группа недавно выступила на 2024 CMA Awards в Остине, штат Техас, с Джорданом Дэвисом, с которым они также записали эпизод CMT Crossroads. Теперь, спустя более пятнадцати лет с момента выхода The Outsiders, который вывел группу на новые высоты, NEEDTOBREATHE впервые переиздают давно распроданную пластинку CD и на полупрозрачном красном виниле



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075114225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Needtobreathe
Альбом (сингл)
The Outsiders
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Outsiders, Valley of Tomorrow, Through Smoke, Down, What Youve Done to Me, Hurricane, These Hard Times, Stones Under Rushing Water, Prisoner, Wont Turn Back, Girl Named Tennessee, Something Beautiful, Garden, Let Us Love
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
NEEDTOBREATHE - The Outsiders. Возвращение отмеченного наградами релиза 2009 года!. Издание на цветном виниле.. С 1999 года номинированная на Грэмми христианская рок-группа NEEDTOBREATHE тихо появилась как динамичная сила в музыке, от независимого выпуска своего первого альбома в 2001 году до игры на аренах и получения номинаций на несколько премий Dove Awards, Грэмми и Billboard Music Awards. После выпуска двух успешных альбомов Daylight и The Heat на Atlantic Records группа выпустила свой третий альбом The Outsiders в 2009 году. Пластинка быстро сделала их полулярными, достигнув 20-го места в Billboard 200 и 2-го места в чартах Hot Christian Albums. Первый сингл «Lay ’Em Down» достиг 4-го места в чарте Hot Christian Songs, а другие треки попали в чарты Triple A («Something Beautiful» № 12) и Alternative («Hurricane» № 29). The Outsiders выиграли премию Dove Award в номинации «Рок/современный альбом года», а «Lay ’Em Down» получила награду как «Рок/современная записанная песня года». Два года спустя группа отправилась в турне в качестве разогревающей группы в рамках мирового турне Тейлор Свифт Speak Now, а также выступала вместе с такими артистами, как Тим Макгроу и Train. С момента выпуска этого знакового альбома NEEDTOBREATHE достигли размеров арен, выступая хедлайнерами на таких знаковых площадках, как Bridgestone Arena в Нэшвилле, штат Теннесси, и на четырех аншлаговых концертах в Red Rocks Amphitheaters в Моррисоне, штат Колорадо. Группа недавно выступила на 2024 CMA Awards в Остине, штат Техас, с Джорданом Дэвисом, с которым они также записали эпизод CMT Crossroads. Теперь, спустя более пятнадцати лет с момента выхода The Outsiders, который вывел группу на новые высоты, NEEDTOBREATHE впервые переиздают давно распроданную пластинку CD и на полупрозрачном красном виниле


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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