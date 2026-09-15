Die Apokalyptischen Reiter - Wilde Kinder (4065629610814) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Die Apokalyptischen Reiter
Альбом (сингл)
Wilde Kinder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 692395
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629610814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Die Apokalyptischen Reiter
Альбом (сингл)
Wilde Kinder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Von Freiheit Will ich singen, Volle Kraft, Alles ist gut, Wilde Kinder, Leinen los, Euer Gott ist der Tod, Nur frohen Mutes, Blau, Der Eisenhans, Ich bin ein Mensch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Die Apokalyptischen Reiter - Wilde Kinder (4065629610814) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу великолепной музыки с альбомом Wilde Kinder от группы Die Apokalyptischen Reiter на виниловой пластинке. Этот удивительный альбом представлен в экологичной чёрной упаковке с книжечкой, создавая особую атмосферу для погружения в мир звуков и текстов. Wilde Kinder - это музыка, которая захватывает своей энергией и глубиной, погружая вас в мир музыкального мастерства и страсти. Купить виниловую пластинку Wilde Kinder - это шаг к расширению вашей музыкальной коллекции уникальных артистов и творений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629610814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Die Apokalyptischen Reiter
Альбом (сингл)
Wilde Kinder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Von Freiheit Will ich singen, Volle Kraft, Alles ist gut, Wilde Kinder, Leinen los, Euer Gott ist der Tod, Nur frohen Mutes, Blau, Der Eisenhans, Ich bin ein Mensch
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в атмосферу великолепной музыки с альбомом Wilde Kinder от группы Die Apokalyptischen Reiter на виниловой пластинке. Этот удивительный альбом представлен в экологичной чёрной упаковке с книжечкой, создавая особую атмосферу для погружения в мир звуков и текстов. Wilde Kinder - это музыка, которая захватывает своей энергией и глубиной, погружая вас в мир музыкального мастерства и страсти. Купить виниловую пластинку Wilde Kinder - это шаг к расширению вашей музыкальной коллекции уникальных артистов и творений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Die Apokalyptischen Reiter - Wilde Kinder (4065629610814) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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