Threshold - Extinct Instinct (coloured) (4065629723514) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Extinct Instinct
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692393
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Extinct Instinct
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Exposed, Somatography, Eat The Unicorn, Forever, Virtual Isolation, The Whispering, Lake Of Despond, Clear, Life Flow, Part Of The Chaos, Segue (Bonus Track), Mansion (Bonus Track), Virtual Isolation (Radio Version) (Bonus Track), The Moon (Bonus Track)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Threshold - Extinct Instinct (coloured) (4065629723514) виниловая пластинка
Extinct Instinct — третий альбом британской прог-метал группы Threshold, первоначально выпущенный в 1997 году. Переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Группа Threshold основанная в конце 1980-х годов на юге Англии, быстро преуспела в создании собственного звучания, объединив влияния хэви-метала и прог-рока, чтобы создать характерное звучание, которое явно выделялось из коммерческой музыки того времени. Погрузитесь в прошлое Threshold и откройте для себя вечную классику, которая принесла группе легендарную репутацию. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Extinct Instinct
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Exposed, Somatography, Eat The Unicorn, Forever, Virtual Isolation, The Whispering, Lake Of Despond, Clear, Life Flow, Part Of The Chaos, Segue (Bonus Track), Mansion (Bonus Track), Virtual Isolation (Radio Version) (Bonus Track), The Moon (Bonus Track)
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Extinct Instinct — третий альбом британской прог-метал группы Threshold, первоначально выпущенный в 1997 году. Переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Группа Threshold основанная в конце 1980-х годов на юге Англии, быстро преуспела в создании собственного звучания, объединив влияния хэви-метала и прог-рока, чтобы создать характерное звучание, которое явно выделялось из коммерческой музыки того времени. Погрузитесь в прошлое Threshold и откройте для себя вечную классику, которая принесла группе легендарную репутацию. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Threshold - Extinct Instinct (coloured) (4065629723514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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