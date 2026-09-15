Top.Mail.Ru
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 1
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 2
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 3
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 4
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 5
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 6
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 7
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 8
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 9
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 10
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 11
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 12
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 13
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 14
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 15
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 16
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 17
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 18
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 19
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 20
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 21
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 22
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 23
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 24
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 25
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 26
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 27
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 3
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 4
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 5
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 6
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 7
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 8
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 9
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 10
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 11
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 12
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 13
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 14
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 15
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 16
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 17
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 18
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 19
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 20
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 21
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 22
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 23
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 24
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 25
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 26
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 27
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629677633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How’s The Heart ?, Procession, Tribal, Endlessness, Etched, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - An
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка

Human. :II: Nature. — девятый студийный финской симфоник-метал-группы Nightwish, первоначально выпущенный в 2020 году. Издание на "золотом" виниле с гравировкой на стороне D. "Human. II: Nature." (с англ.?—?«Человек. Природа») - название альбома Nightwish 2020 года говорит само за себя. Продолжение "Endless Forms Most Beautiful" 2015 года, который занял первое место в чартах Финляндии и второе место в Германии, является концептуальным альбомом. Nightwish записали "Human. iI: Nature." в период с августа по октябрь 2019 года в кемпинге R?sk?, Petrax Studios в Холлоле, Finnvox Studios в Хельсинки и Troykington Castle Studio. Продюсерами выступили Теро Киннунен, Микко Кармила и Трой Донокли. Результатом стали девять впечатляющих новых треков и монументальная новая песня "All The Works Of Nature Which Adorn The World", состоящая из восьми частей.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629677633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How’s The Heart ?, Procession, Tribal, Endlessness, Etched, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World – Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - An
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Human. :II: Nature. — девятый студийный финской симфоник-метал-группы Nightwish, первоначально выпущенный в 2020 году. Издание на "золотом" виниле с гравировкой на стороне D. "Human. II: Nature." (с англ.?—?«Человек. Природа») - название альбома Nightwish 2020 года говорит само за себя. Продолжение "Endless Forms Most Beautiful" 2015 года, который занял первое место в чартах Финляндии и второе место в Германии, является концептуальным альбомом. Nightwish записали "Human. iI: Nature." в период с августа по октябрь 2019 года в кемпинге R?sk?, Petrax Studios в Холлоле, Finnvox Studios в Хельсинки и Troykington Castle Studio. Продюсерами выступили Теро Киннунен, Микко Кармила и Трой Донокли. Результатом стали девять впечатляющих новых треков и монументальная новая песня "All The Works Of Nature Which Adorn The World", состоящая из восьми частей.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка - купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...