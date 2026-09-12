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Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 3
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 4
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 5
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 6
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 7
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 8
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 9
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 10
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 11
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 12
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 13
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 14
Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 6
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 7
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 8
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 9
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 10
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 11
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 12
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 13
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 14
  • Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692335
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475052876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, Thats Entertainment, Smile, The Joker, Folie A Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, Thats Life
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка

13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475052876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, Thats Entertainment, Smile, The Joker, Folie A Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, Thats Life
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.
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Отзывы


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