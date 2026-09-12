Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lady GaGa - Harlequin (coloured) (0602475052876) виниловая пластинка
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.
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