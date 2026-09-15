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Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка

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Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 4
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 5
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 6
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 7
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 8
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 9
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 10
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 11
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 12
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 13
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 4
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 5
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 6
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 7
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 8
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 9
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 10
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 11
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 12
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 13
  • Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shut Your Mouth, Androgyny, Cant Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, C10 Parade, D11 Nobody Loves You, D12 Untouchable, D13 So Like A Rose
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Shut Your Mouth, Androgyny, Cant Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, C10 Parade, D11 Nobody Loves You, D12 Untouchable, D13 So Like A Rose



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Beautiful Garbage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shut Your Mouth, Androgyny, Cant Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, C10 Parade, D11 Nobody Loves You, D12 Untouchable, D13 So Like A Rose
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Shut Your Mouth, Androgyny, Cant Cry These Tears, Til The Day I Die, Cup Of Coffee, Silence Is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go!), Breaking Up The Girl, Drive You Home, C10 Parade, D11 Nobody Loves You, D12 Untouchable, D13 So Like A Rose


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage - Beautiful Garbage (coloured) (4050538689440) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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