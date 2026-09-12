Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green
Смартфон POCO - это воплощение передовых технологий и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит надежность и высокую производительность. Изделие от известного бренда POCO, отличается выдающимися характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Особенности данного смартфона: - **Экран**: Большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей обеспечивает яркие цвета и четкость изображения, делая просмотр медиа-контента и работу с приложениями максимально комфортными. - **Производительность**: Внушительные 12 Гб оперативной памяти в сочетании с мощной операционной системой Android гарантируют быструю и плавную работу устройства, поддерживающего многозадачность на высоком уровне. - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, фотографии и видео без необходимости дополнительного расширения. - **Батарея**: С аккумулятором емкостью 6000 мА·ч можно забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием смартфона в течение всего дня. - **Связь**: Модуль Bluetooth версии 6 и поддержка NFC обеспечивают быструю и удобную беспроводную связь с другими устройствами и возможность бесконтактной оплаты. - **Защищенный корпус**: Смартфон сертифицирован по стандарту IP68, гарантируя защиту от пыли и влаги, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни. - **SIM**: Возможность использования двух SIM-карт формата nano-SIM позволяет легко совмещать личные и рабочие контакты. Этот смартфон весом всего 195 грамм способен справляться с любыми задачами, сохраняя комфорт и простоту управления. С гарантией на 12 месяцев вы можете быть уверены в надежности и долговечности устройства. POCO - это ваш надежный повседневный помощник в мире технологий.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Флагманские, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Gold
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 38 880 руб.9720 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/512Gb Gold
-
В наличииЦена 38 880 руб.9720 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/512Gb Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Флагманские, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green