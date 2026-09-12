Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow
POCO X7 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO X7 Pro оснащен мощным процессором Dimensity 8400-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO X7 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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