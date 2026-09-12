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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691955
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GN
Кухонная вытяжка Korting сочетает в себе стильный черный цвет и современное сочетание металла и стекла, которое прекрасно впишется в любой интерьер. Встраиваемая конструкция почти незаметна, но не уступает по мощности: производительность 900 м? позволит быстро очистить воздух даже на большой кухне. Благодаря сенсорному управлению пользоваться вытяжкой легко и приятно, а 5 скоростей работы помогут подобрать оптимальный режим для любого сценария — от деликатного тушения до интенсивной жарки. Низкий уровень шума всего 54 дБ сохраняет тишину и уют, а наличие жирового фильтра обеспечивает чистоту и свежесть. Энергоэффективная модель с мощностью 240 Вт и удобным освещением становится не только рабочим инструментом, но и стильной деталью кухни. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм подходит для разных монтажных решений. Технологии качества от турецкого производителя Korting.
Кухонная вытяжка Korting сочетает в себе стильный черный цвет и современное сочетание металла и стекла, которое прекрасно впишется в любой интерьер. Встраиваемая конструкция почти незаметна, но не уступает по мощности: производительность 900 м? позволит быстро очистить воздух даже на большой кухне. Благодаря сенсорному управлению пользоваться вытяжкой легко и приятно, а 5 скоростей работы помогут подобрать оптимальный режим для любого сценария — от деликатного тушения до интенсивной жарки. Низкий уровень шума всего 54 дБ сохраняет тишину и уют, а наличие жирового фильтра обеспечивает чистоту и свежесть. Энергоэффективная модель с мощностью 240 Вт и удобным освещением становится не только рабочим инструментом, но и стильной деталью кухни. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм подходит для разных монтажных решений. Технологии качества от турецкого производителя Korting.
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