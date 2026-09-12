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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688972
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
54
Габаритные размеры
28.5х54х28.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х35х34
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — решение для тех, кто ценит мощь и комфорт. Производительность 1000 м? в час легко справится с запахами даже после жарки или тушения. Пять скоростей позволяют гибко выбирать подходящий режим — от щадящего циркуляции воздуха до мощного отвода. Сенсорное управление делает смену настроек интуитивно понятной, а лаконичный черный цвет отлично впишется в современный интерьер. Жировой фильтр бережёт кухню от частиц жира и пыли, а низкий уровень шума в 43 дБ обеспечит тишину даже при интенсивной работе. Металлический корпус подчёркивает надежность, а компактная длина электрошнура 54 см удобна для монтажа. Освещение создаёт дополнительный уют и контроль над процессом готовки. Диаметр воздуховода 120 мм — оптимален для эффективной работы и легкой совместимости.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
54
Габаритные размеры
28.5х54х28.8
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — решение для тех, кто ценит мощь и комфорт. Производительность 1000 м? в час легко справится с запахами даже после жарки или тушения. Пять скоростей позволяют гибко выбирать подходящий режим — от щадящего циркуляции воздуха до мощного отвода. Сенсорное управление делает смену настроек интуитивно понятной, а лаконичный черный цвет отлично впишется в современный интерьер. Жировой фильтр бережёт кухню от частиц жира и пыли, а низкий уровень шума в 43 дБ обеспечит тишину даже при интенсивной работе. Металлический корпус подчёркивает надежность, а компактная длина электрошнура 54 см удобна для монтажа. Освещение создаёт дополнительный уют и контроль над процессом готовки. Диаметр воздуховода 120 мм — оптимален для эффективной работы и легкой совместимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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