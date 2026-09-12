Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688972
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — решение для тех, кто ценит мощь и комфорт. Производительность 1000 м? в час легко справится с запахами даже после жарки или тушения. Пять скоростей позволяют гибко выбирать подходящий режим — от щадящего циркуляции воздуха до мощного отвода. Сенсорное управление делает смену настроек интуитивно понятной, а лаконичный черный цвет отлично впишется в современный интерьер.
Жировой фильтр бережёт кухню от частиц жира и пыли, а низкий уровень шума в 43 дБ обеспечит тишину даже при интенсивной работе. Металлический корпус подчёркивает надежность, а компактная длина электрошнура 54 см удобна для монтажа. Освещение создаёт дополнительный уют и контроль над процессом готовки. Диаметр воздуховода 120 мм — оптимален для эффективной работы и легкой совместимости.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — решение для тех, кто ценит мощь и комфорт. Производительность 1000 м? в час легко справится с запахами даже после жарки или тушения. Пять скоростей позволяют гибко выбирать подходящий режим — от щадящего циркуляции воздуха до мощного отвода. Сенсорное управление делает смену настроек интуитивно понятной, а лаконичный черный цвет отлично впишется в современный интерьер.
Жировой фильтр бережёт кухню от частиц жира и пыли, а низкий уровень шума в 43 дБ обеспечит тишину даже при интенсивной работе. Металлический корпус подчёркивает надежность, а компактная длина электрошнура 54 см удобна для монтажа. Освещение создаёт дополнительный уют и контроль над процессом готовки. Диаметр воздуховода 120 мм — оптимален для эффективной работы и легкой совместимости.
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 BLACK