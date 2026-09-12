Top.Mail.Ru
Вытяжка Kuppersberg F 600 C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вытяжка Kuppersberg F 600 C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 1
Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 2
Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
600
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 1
  • Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 2
  • Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
600
Уровень шума
47
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
598 x 1150 x 385
Страна производитель
Португалия
Размеры в упаковке, см
64х50х37
Вес, кг.
15.38

Описание товара Вытяжка Kuppersberg F 600 C

Пристенная кухонная вытяжка Kuppersberg — сочетание мощности, стиля и современных технологий. Её производительность 600 м? прекрасно справится даже с интенсивной готовкой, эффективно удаляя запахи и пары. Сенсорное управление позволит легко выбрать одну из трёх скоростей, подстраиваясь под ваши нужды. Освещение обеспечит отличную видимость даже в тёмное время суток. Мощная, но при этом тихая: уровень шума всего 47 дБ, поэтому даже на максимальной скорости шум не будет мешать беседам и уюту на вашей кухне. Жировой фильтр защищает внутренние механизмы и упрощает уход за техникой. Вытяжка поддерживает два режима работы — отвод и циркуляцию, что делает её универсальным выбором для любых кухонных задач. Стильный бежевый цвет, сочетание металла и стекла, элегантно впишутся в современный интерьер. Весит 16,5 кг — надёжная и устойчивая. Диаметр воздуховода 150 мм позволяет быстро выводить воздух за пределы кухни. Kuppersberg — когда кухня становится местом вдохновения и уюта.

Отзывы о товаре Вытяжка Kuppersberg F 600 C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
600
Уровень шума
47
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
598 x 1150 x 385
Страна производитель
Португалия
Описание
Пристенная кухонная вытяжка Kuppersberg — сочетание мощности, стиля и современных технологий. Её производительность 600 м? прекрасно справится даже с интенсивной готовкой, эффективно удаляя запахи и пары. Сенсорное управление позволит легко выбрать одну из трёх скоростей, подстраиваясь под ваши нужды. Освещение обеспечит отличную видимость даже в тёмное время суток. Мощная, но при этом тихая: уровень шума всего 47 дБ, поэтому даже на максимальной скорости шум не будет мешать беседам и уюту на вашей кухне. Жировой фильтр защищает внутренние механизмы и упрощает уход за техникой. Вытяжка поддерживает два режима работы — отвод и циркуляцию, что делает её универсальным выбором для любых кухонных задач. Стильный бежевый цвет, сочетание металла и стекла, элегантно впишутся в современный интерьер. Весит 16,5 кг — надёжная и устойчивая. Диаметр воздуховода 150 мм позволяет быстро выводить воздух за пределы кухни. Kuppersberg — когда кухня становится местом вдохновения и уюта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжка Kuppersberg F 600 C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...