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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 3
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 4
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691952
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
27.20х79.60х28.50 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
83х35х33
Вес, кг.
12.3

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный белый дизайн из металла и стекла с практичной функциональностью. Мощность 190 Вт и производительность до 800 м?/ч помогут быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скорости позволяют подобрать нужный режим для разных ситуаций — от тихой поддержки до интенсивной работы. Сенсорное управление делает эксплуатацию особенно удобной: достаточно лёгкого прикосновения. Вытяжка работает и на отвод, и на циркуляцию, а наличие жирового и угольного фильтра гарантирует свежесть без запахов. Уровень шума всего 52 дБ позволяет поддерживать комфорт даже при работе на высоких оборотах. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный вывод воздуха. Встроенное освещение добавит уюта и сделает процесс готовки ещё приятнее. Вес 10,5 кг и полновстраиваемая конструкция легко впишутся в современный интерьер.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
27.20х79.60х28.50 см
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный белый дизайн из металла и стекла с практичной функциональностью. Мощность 190 Вт и производительность до 800 м?/ч помогут быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скорости позволяют подобрать нужный режим для разных ситуаций — от тихой поддержки до интенсивной работы. Сенсорное управление делает эксплуатацию особенно удобной: достаточно лёгкого прикосновения. Вытяжка работает и на отвод, и на циркуляцию, а наличие жирового и угольного фильтра гарантирует свежесть без запахов. Уровень шума всего 52 дБ позволяет поддерживать комфорт даже при работе на высоких оборотах. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный вывод воздуха. Встроенное освещение добавит уюта и сделает процесс готовки ещё приятнее. Вес 10,5 кг и полновстраиваемая конструкция легко впишутся в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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