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Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493

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Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 1
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 2
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 3
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 4
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 5
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 1
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 2
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 3
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 4
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 5
  • Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691497
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Длина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х14
Вес, кг.
3.2

Описание товара Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493

Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 оснащена мощным двигателем и высокомоментным редуктором. Имеет выдающаюся для своего класса скорость 12000 об/мин. Регулировка защитного кожуха производится быстро и легко, без дополнительных инструментов. Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Длина, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 оснащена мощным двигателем и высокомоментным редуктором. Имеет выдающаюся для своего класса скорость 12000 об/мин. Регулировка защитного кожуха производится быстро и легко, без дополнительных инструментов. Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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