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Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706)

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Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 1
Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 2
Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 3
Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь, стекло
Установка (монтаж)
настольный
  • Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 1
  • Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 2
  • Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 3
  • Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691322
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь, стекло
Установка (монтаж)
настольный
Комплектация
стакан, держатель стакана, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
104х95х65
Размеры в упаковке, см
53х42х19
Вес, г.
340

Описание товара Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706)

Стакан навесной для зубных щеток для ванной комнаты черный Haiba. Изготовлен из латуни и керамики. Покрытие - порошковая эмаль. Коллекция функциональных аксессуаров для ванной Haiba выделяется минималистичным дизайном и лаконичными формами, что делает ее универсальным украшением пространства любого современного санузла.

Отзывы о товаре Стакан для ванной комнаты Haiba черный (HB8706)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь, стекло
Установка (монтаж)
настольный
Комплектация
стакан, держатель стакана, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
104х95х65
Описание
Стакан навесной для зубных щеток для ванной комнаты черный Haiba. Изготовлен из латуни и керамики. Покрытие - порошковая эмаль. Коллекция функциональных аксессуаров для ванной Haiba выделяется минималистичным дизайном и лаконичными формами, что делает ее универсальным украшением пространства любого современного санузла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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