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Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5)

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Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 1
Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 2
Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 1
  • Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 2
  • Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691255
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
50х300х40
Размеры в упаковке, см
38х13х4
Вес, г.
490

Описание товара Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5)

Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5)

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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
50х300х40
Описание
Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка FIXSEN 5 крючков TREND GRAPHITE (FX-98005-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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