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Смеситель для ванны Fmark (FS8424H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Fmark (FS8424H)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8424H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689885
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
145x385x223
Габаритные размеры), см
14.5x38.5x22.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки, s-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8424H)

Смеситель для ванны Fmark FS8424H сочетает современный дизайн и функциональность. Модель с поворотным изливом длиной 320 мм и металлическим шлангом 1500 мм обеспечивает удобное использование. Оснащена керамической кран-буксой для плавной регулировки воды, душевой лейкой с держателем и аэратором. Универсальное назначение подходит для ванны и душа, а матово-черный цвет придает интерьеру стильный акцент



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8424H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
145x385x223
Габаритные размеры), см
14.5x38.5x22.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки, s-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8424H сочетает современный дизайн и функциональность. Модель с поворотным изливом длиной 320 мм и металлическим шлангом 1500 мм обеспечивает удобное использование. Оснащена керамической кран-буксой для плавной регулировки воды, душевой лейкой с держателем и аэратором. Универсальное назначение подходит для ванны и душа, а матово-черный цвет придает интерьеру стильный акцент


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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