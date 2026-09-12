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Смеситель для ванны Fmark (FS8304H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Fmark (FS8304H)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8304H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689884
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13
Длина, м
19
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой набор (лейка, шланг, настенный держатель)
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
переключение режимов (ванну/душ) путем поворота излива на 90°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х13
Вес, кг.
2.15

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8304H)

Смеситель для ванны Fmark FS8304H предназначен для настенного монтажа и оснащен керамическим картриджем. Он имеет современный дизайн и доступен в черном матовом цвете. Смеситель включает душевой набор и обеспечивает удобное переключение режимов.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8304H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13
Длина, м
19
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой набор (лейка, шланг, настенный держатель)
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
переключение режимов (ванну/душ) путем поворота излива на 90°
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8304H предназначен для настенного монтажа и оснащен керамическим картриджем. Он имеет современный дизайн и доступен в черном матовом цвете. Смеситель включает душевой набор и обеспечивает удобное переключение режимов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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