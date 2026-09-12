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Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181)

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Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 1
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 2
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 3
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 4
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 5
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 1
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 2
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 3
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 4
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 5
  • Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689787
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Водонагреватели
Высота, см
32.5
Длина, м
11.5
Габариты (ВxГxШ), мм
220x105x185
Габаритные размеры), см
22x10.5x18.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
водонагреватель, гайка, уплотнительная прокладка, устройство защитного отключения, кабель питания, паспорт изделия, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
производительность 1.48 л/мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х12
Вес, кг.
1.37

Описание товара Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181)

Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181). Компания Tsarsberg зарекомендовала себя как надежный игрок на российском рынке сантехнического оборудования, успешно работая более 15 лет. За этот период Tsarsberg выстроила обширную сеть партнерских отношений, охватывающую не только Россию, но и многие другие страны. Благодаря широкому ассортименту своей продукции, компания смогла удовлетворить потребности разнообразного круга клиентов и занять стабильное положение в своей отрасли.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181)




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Водонагреватели
Высота, см
32.5
Длина, м
11.5
Габариты (ВxГxШ), мм
220x105x185
Габаритные размеры), см
22x10.5x18.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
водонагреватель, гайка, уплотнительная прокладка, устройство защитного отключения, кабель питания, паспорт изделия, упаковка
Развернуть
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
производительность 1.48 л/мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181). Компания Tsarsberg зарекомендовала себя как надежный игрок на российском рынке сантехнического оборудования, успешно работая более 15 лет. За этот период Tsarsberg выстроила обширную сеть партнерских отношений, охватывающую не только Россию, но и многие другие страны. Благодаря широкому ассортименту своей продукции, компания смогла удовлетворить потребности разнообразного круга клиентов и занять стабильное положение в своей отрасли.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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