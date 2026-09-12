Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689787
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Высота, см
32.5
Длина, м
11.5
Габариты (ВxГxШ), мм
220x105x185
Габаритные размеры), см
22x10.5x18.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
водонагреватель, гайка, уплотнительная прокладка, устройство защитного отключения, кабель питания, паспорт изделия, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
производительность 1.48 л/мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х12
Вес, кг.
1.37
Описание товара Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181)
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181). Компания Tsarsberg зарекомендовала себя как надежный игрок на российском рынке сантехнического оборудования, успешно работая более 15 лет. За этот период Tsarsberg выстроила обширную сеть партнерских отношений, охватывающую не только Россию, но и многие другие страны. Благодаря широкому ассортименту своей продукции, компания смогла удовлетворить потребности разнообразного круга клиентов и занять стабильное положение в своей отрасли.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Высота, см
32.5
Длина, м
11.5
Габариты (ВxГxШ), мм
220x105x185
Габаритные размеры), см
22x10.5x18.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
водонагреватель, гайка, уплотнительная прокладка, устройство защитного отключения, кабель питания, паспорт изделия, упаковка
Развернуть
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
190
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
производительность 1.48 л/мин.
Страна производитель
Китай
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181). Компания Tsarsberg зарекомендовала себя как надежный игрок на российском рынке сантехнического оборудования, успешно работая более 15 лет. За этот период Tsarsberg выстроила обширную сеть партнерских отношений, охватывающую не только Россию, но и многие другие страны. Благодаря широкому ассортименту своей продукции, компания смогла удовлетворить потребности разнообразного круга клиентов и занять стабильное положение в своей отрасли.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Проточный водонагреватель TSARSBERG электрический (TSB-WH1181) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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