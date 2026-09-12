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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C) - фото 1
Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
225
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C) - фото 1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688714
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
матовая поверхность, универсальная ориентация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C)

Смеситель для умывальника Fmark FS8111C - это современное сантехническое решение, предназначенное для умывальников. Он изготовлен из нержавеющей стали и оснащен керамическим картриджем для надежного управления потоком воды. Дизайн смесителя элегантен и функционален, что делает его подходящим для различных интерьерных стилей.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8111C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
126
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
матовая поверхность, универсальная ориентация
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8111C - это современное сантехническое решение, предназначенное для умывальников. Он изготовлен из нержавеющей стали и оснащен керамическим картриджем для надежного управления потоком воды. Дизайн смесителя элегантен и функционален, что делает его подходящим для различных интерьерных стилей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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