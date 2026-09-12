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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688617
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
водосберегающий аэратор, высокий поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244H-02 - современный однорычажный смеситель, выполненный в стиле, подходящем для любого кухонного дизайна. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем для регулировки температуры воды. Материал корпуса - нержавеющая сталь, что обеспечивает долговечность и простоту ухода.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244H-02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Развернуть
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
водосберегающий аэратор, высокий поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244H-02 - современный однорычажный смеситель, выполненный в стиле, подходящем для любого кухонного дизайна. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем для регулировки температуры воды. Материал корпуса - нержавеющая сталь, что обеспечивает долговечность и простоту ухода.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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